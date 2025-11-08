BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lucky Moon v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija LUCKYMOON je 65,099 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUCKYMOON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LUCKYMOON

Informacije o ceni LUCKYMOON

Kaj je LUCKYMOON

Uradna spletna stran LUCKYMOON

Tokenomika LUCKYMOON

Napoved cen LUCKYMOON

Lucky Moon Logotip

Lucky Moon Cena (LUCKYMOON)

Nerazporejeno

Cena 1 LUCKYMOON v USD v živo:

--
----
+1.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Lucky Moon (LUCKYMOON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:05:42 (UTC+8)

Današnja cena Lucky Moon

Današnja cena kriptovalute Lucky Moon (LUCKYMOON) v živo je --, s spremembo 1.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCKYMOON v USD je -- na LUCKYMOON.

Kriptovaluta Lucky Moon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,099, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00B LUCKYMOON. V zadnjih 24 urah se je LUCKYMOON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00265184, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LUCKYMOON premaknil -- v zadnji uri in -31.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lucky Moon (LUCKYMOON)

$ 65.10K
$ 65.10K$ 65.10K

--
----

$ 65.10K
$ 65.10K$ 65.10K

21.00B
21.00B 21.00B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Lucky Moon je $ 65.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LUCKYMOON je 21.00B, skupna ponudba pa znaša 21000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.10K.

Zgodovina cene Lucky Moon, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00265184
$ 0.00265184$ 0.00265184

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.44%

-31.79%

-31.79%

Zgodovina cen Lucky Moon (LUCKYMOON) v USD

Danes je bila sprememba cene Lucky Moon v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Lucky Moon v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Lucky Moon v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Lucky Moon v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.44%
30 dni$ 0-92.35%
60 dni$ 0-99.71%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Lucky Moon

Napoved cene Lucky Moon (LUCKYMOON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUCKYMOON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lucky Moon (LUCKYMOON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lucky Moon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lucky Moon v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LUCKYMOON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lucky Moon.

Kaj je Lucky Moon (LUCKYMOON)

Make history with Black Unicorn Black Unicorn is a global holding company specializing in the development of intelligent solutions for the crypto ecosystem. We were born from the union of two entrepreneurs who share the same vision: to build an environment where security, technology, and efficiency connect in a decentralized way. Our purpose is clear, to deliver robust products, based on blockchain, artificial intelligence, and Web3 infrastructure, capable of protecting, enhancing, and generating real value for digital assets. We believe that the future of crypto assets requires more than just decentralization. It requires intelligence, transparency, and security..

Vir Lucky Moon (LUCKYMOON)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lucky Moon

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lucky Moon?
Če bi kriptovaluta Lucky Moon rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lucky Moon.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:05:42 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.