Današnja cena Lucky Moon

Današnja cena kriptovalute Lucky Moon (LUCKYMOON) v živo je --, s spremembo 1.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCKYMOON v USD je -- na LUCKYMOON.

Kriptovaluta Lucky Moon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,099, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00B LUCKYMOON. V zadnjih 24 urah se je LUCKYMOON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00265184, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LUCKYMOON premaknil -- v zadnji uri in -31.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lucky Moon (LUCKYMOON)

Tržna kapitalizacija $ 65.10K$ 65.10K $ 65.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.10K$ 65.10K $ 65.10K Zaloga v obtoku 21.00B 21.00B 21.00B Skupna ponudba 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

