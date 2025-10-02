Tokenomika Luce Dog (SANTINO)

Odkrijte ključne vpoglede v Luce Dog (SANTINO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:19:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Luce Dog (SANTINO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Luce Dog (SANTINO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.96K
Skupna ponudba:
$ 999.76M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.76M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.96K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00454277
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Luce Dog (SANTINO)

Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!

Uradna spletna stran:
https://lucedog.com/
Bela knjiga:
https://lucedog.com/

Tokenomika Luce Dog (SANTINO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Luce Dog (SANTINO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SANTINO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SANTINO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SANTINO, raziščite ceno žetona SANTINO v živo!

Napoved cene SANTINO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SANTINO? Naša stran za napovedovanje cen SANTINO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti