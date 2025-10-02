Tokenomika Low Quality Cat (LQC)

Tokenomika Low Quality Cat (LQC)

Odkrijte ključne vpoglede v Low Quality Cat (LQC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:57:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Low Quality Cat (LQC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Low Quality Cat (LQC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 142.89K
$ 142.89K$ 142.89K
Skupna ponudba:
$ 497.74M
$ 497.74M$ 497.74M
Razpoložljivi obtok:
$ 497.74M
$ 497.74M$ 497.74M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 142.89K
$ 142.89K$ 142.89K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00630254
$ 0.00630254$ 0.00630254
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00028708
$ 0.00028708$ 0.00028708

Informacije o Low Quality Cat (LQC)

The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery.

Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown.

However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere.

The community has burned 45% of the supply. The memes are endless.

Uradna spletna stran:
http://lowqualitycat.xyz/

Tokenomika Low Quality Cat (LQC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Low Quality Cat (LQC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LQC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LQC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LQC, raziščite ceno žetona LQC v živo!

Napoved cene LQC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LQC? Naša stran za napovedovanje cen LQC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti