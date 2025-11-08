Današnja cena Louie

Današnja cena kriptovalute Louie (LOUIE) v živo je $ 0.00138072, s spremembo 10.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOUIE v USD je $ 0.00138072 na LOUIE.

Kriptovaluta Louie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,379,956, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.41M LOUIE. V zadnjih 24 urah se je LOUIE trgovalo med $ 0.00121535 (najnižje) in $ 0.0014065 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01063902, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LOUIE premaknil +0.57% v zadnji uri in -16.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Louie (LOUIE)

Tržna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Zaloga v obtoku 999.41M 999.41M 999.41M Skupna ponudba 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Trenutna tržna kapitalizacija Louie je $ 1.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LOUIE je 999.41M, skupna ponudba pa znaša 999411127.274. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.38M.