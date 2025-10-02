Tokenomika lou (LOU)

Odkrijte ključne vpoglede v lou (LOU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:53:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen lou (LOU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za lou (LOU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 368.93K
Skupna ponudba:
$ 999.93M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.93M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 368.93K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00779303
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00037059
Informacije o lou (LOU)

lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time.

Uradna spletna stran:
https://www.loucoinonsol.com/

Tokenomika lou (LOU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike lou (LOU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LOU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LOU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LOU, raziščite ceno žetona LOU v živo!

Napoved cene LOU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LOU? Naša stran za napovedovanje cen LOU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti