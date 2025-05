Kaj je Lottery Token (LOT)

LOTTERY TOKEN Redefining Luck: The First Truly Decentralized Lottery Protocol on Base Chain LOT is a decentralized lottery protocol on BASE, where holding equals automatic participation. No tickets needed, no manual draws - just hold 20k LOT and you're in forever. A 5% fee on every transaction fills the lottery pool. Once the pool reaches 1 million tokens, a randomly selected address holding Lottery Token will win.

