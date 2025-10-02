Tokenomika Looped Hype (LHYPE)
Tokenomika in analiza cen Looped Hype (LHYPE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Looped Hype (LHYPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Looped Hype (LHYPE)
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE.
Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.
loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars:
Democratizing Institutional DeFi
- Providing professional-grade yield strategies to all users
Community-Centric Architecture
- LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players.
HyperCatalyst
- An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
Tokenomika Looped Hype (LHYPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Looped Hype (LHYPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LHYPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LHYPE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LHYPE, raziščite ceno žetona LHYPE v živo!
Napoved cene LHYPE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LHYPE? Naša stran za napovedovanje cen LHYPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti