Odkrijte ključne vpoglede v Looped Hype (LHYPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Looped Hype (LHYPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LHYPE, raziščite ceno žetona LHYPE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LHYPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Looped Hype (LHYPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LHYPE? Naša stran za napovedovanje cen LHYPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.