Tokenomika Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Odkrijte ključne vpoglede v Looby by Stephen Bliss (LOOBY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:52:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Looby by Stephen Bliss (LOOBY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 526.66K
$ 526.66K
Skupna ponudba:
$ 999.93M
$ 999.93M
Razpoložljivi obtok:
$ 952.95M
$ 952.95M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 552.62K
$ 552.62K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00344273
$ 0.00344273
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0005551
$ 0.0005551

Informacije o Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.

Uradna spletna stran:
https://www.looby.love/

Tokenomika Looby by Stephen Bliss (LOOBY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Looby by Stephen Bliss (LOOBY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LOOBY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LOOBY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LOOBY, raziščite ceno žetona LOOBY v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

