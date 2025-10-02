Tokenomika loner (LONER)
Tokenomika in analiza cen loner (LONER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za loner (LONER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o loner (LONER)
LONER is a meme token centered around a peaceful, guitar-playing frog character that resonates with introvert culture and solitary moments. The project's core theme revolves around "need peace" and celebrates chosen solitude rather than forced isolation. Through minimalist art and relatable meme content, LONER captures universal experiences of seeking quiet spaces and finding comfort in alone time.
The token's identity is built on simple, non-confrontational visuals that feature the frog character in various peaceful settings - from late-night coffee runs to quiet reading nooks. This creates a unique position in the meme token space by focusing on calm, introspective moments rather than high-energy or aggressive themes. LONER's community approach emphasizes authentic engagement over hype, bringing together individuals who relate to introvert experiences. The project has developed a successful meme format that combines gentle humor with universal situations like avoiding social interactions, finding peaceful spots, and embracing solo activities.
The project's visual content strategy includes simple sketched backgrounds, peaceful locations, and solo moments that resonate with the community. Content themes range from everyday scenarios like mobile-ordering coffee to avoid small talk, to more existential moments like finding peace in solitude. This approach has proven successful by tapping into shared experiences while maintaining a unique, peaceful identity that sets LONER apart in the meme token landscape.
LONER ironically brings loners together through shared experiences and relatable content, creating a community that understands and celebrates the value of chosen solitude. The token has established itself by maintaining consistent peaceful vibes while delivering content that connects with both casual introverts and dedicated solitude seekers.
Tokenomika loner (LONER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike loner (LONER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LONER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LONER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LONER, raziščite ceno žetona LONER v živo!
Napoved cene LONER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LONER? Naša stran za napovedovanje cen LONER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti