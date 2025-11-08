Današnja cena LNKD Networks

Današnja cena kriptovalute LNKD Networks (LNKD) v živo je --, s spremembo 3.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LNKD v USD je -- na LNKD.

Kriptovaluta LNKD Networks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,307, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 384.26M LNKD. V zadnjih 24 urah se je LNKD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LNKD premaknil -- v zadnji uri in -13.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LNKD Networks (LNKD)

Tržna kapitalizacija $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 133.52K$ 133.52K $ 133.52K Zaloga v obtoku 384.26M 384.26M 384.26M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija LNKD Networks je $ 51.31K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LNKD je 384.26M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 133.52K.