Današnja cena LizardAi

Današnja cena kriptovalute LizardAi (LIZAI) v živo je --, s spremembo 5.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIZAI v USD je -- na LIZAI.

Kriptovaluta LizardAi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,004.61, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.82M LIZAI. V zadnjih 24 urah se je LIZAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LIZAI premaknil -- v zadnji uri in -14.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LizardAi (LIZAI)

Tržna kapitalizacija $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Zaloga v obtoku 999.82M 999.82M 999.82M Skupna ponudba 999,822,842.746435 999,822,842.746435 999,822,842.746435

Trenutna tržna kapitalizacija LizardAi je $ 6.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIZAI je 999.82M, skupna ponudba pa znaša 999822842.746435. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.00K.