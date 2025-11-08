Današnja cena Live Ai

Današnja cena kriptovalute Live Ai (LAU) v živo je $ 0.02405424, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAU v USD je $ 0.02405424 na LAU.

Kriptovaluta Live Ai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,054, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M LAU. V zadnjih 24 urah se je LAU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.32, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02405424.

V kratkoročni uspešnosti se je LAU premaknil -- v zadnji uri in -23.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Live Ai (LAU)

Tržna kapitalizacija $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Live Ai je $ 24.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAU je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.05K.