Današnja cena kriptovalute Little Pepe v živo je 0.00118291 USD. Tržna kapitalizacija LILPEPE je 118,291 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LILPEPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Little Pepe v živo je 0.00118291 USD. Tržna kapitalizacija LILPEPE je 118,291 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LILPEPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LILPEPE

Informacije o ceni LILPEPE

Kaj je LILPEPE

Uradna spletna stran LILPEPE

Tokenomika LILPEPE

Napoved cen LILPEPE

Little Pepe Logotip

Little Pepe Cena (LILPEPE)

Nerazporejeno

Cena 1 LILPEPE v USD v živo:

$0.00118291
+1.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Little Pepe (LILPEPE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:05:28 (UTC+8)

Današnja cena Little Pepe

Današnja cena kriptovalute Little Pepe (LILPEPE) v živo je $ 0.00118291, s spremembo 1.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LILPEPE v USD je $ 0.00118291 na LILPEPE.

Kriptovaluta Little Pepe je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 118,291, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M LILPEPE. V zadnjih 24 urah se je LILPEPE trgovalo med $ 0.00115064 (najnižje) in $ 0.00118291 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.052252, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LILPEPE premaknil -- v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Little Pepe (LILPEPE)

$ 118.29K
--
$ 118.29K
100.00M
100,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Little Pepe je $ 118.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LILPEPE je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 118.29K.

Zgodovina cene Little Pepe, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00115064
24H Nizka
$ 0.00118291
24H Visoka

$ 0.00115064
$ 0.00118291
$ 0.052252
$ 0
--

+1.01%

-0.02%

-0.02%

Zgodovina cen Little Pepe (LILPEPE) v USD

Danes je bila sprememba cene Little Pepe v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Little Pepe v USD $ -0.0000091427.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Little Pepe v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Little Pepe v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.01%
30 dni$ -0.0000091427-0.77%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Little Pepe

Napoved cene Little Pepe (LILPEPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LILPEPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Little Pepe (LILPEPE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Little Pepe lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Little Pepe v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LILPEPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Little Pepe.

Kaj je Little Pepe (LILPEPE)

Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Little Pepe (LILPEPE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Little Pepe

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Little Pepe?
Če bi kriptovaluta Little Pepe rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Little Pepe.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:05:28 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Little Pepe

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.