Današnja cena Lithium Finance

Današnja cena kriptovalute Lithium Finance (LITH) v živo je --, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LITH v USD je -- na LITH.

Kriptovaluta Lithium Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 71,971, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.08B LITH. V zadnjih 24 urah se je LITH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.070537, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LITH premaknil -0.35% v zadnji uri in -4.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lithium Finance (LITH)

Tržna kapitalizacija $ 71.97K$ 71.97K $ 71.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.29K$ 79.29K $ 79.29K Zaloga v obtoku 9.08B 9.08B 9.08B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

