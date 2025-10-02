Tokenomika Liquity USD (LUSD)
Tokenomika in analiza cen Liquity USD (LUSD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Liquity USD (LUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Liquity USD (LUSD)
LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.
In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort.
Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
Tokenomika Liquity USD (LUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Liquity USD (LUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LUSD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LUSD, raziščite ceno žetona LUSD v živo!
Napoved cene LUSD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LUSD? Naša stran za napovedovanje cen LUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
