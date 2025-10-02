Tokenomika Liquina (LQNA)

Tokenomika Liquina (LQNA)

Odkrijte ključne vpoglede v Liquina (LQNA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:51:55 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Liquina (LQNA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Liquina (LQNA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 717.94K
$ 717.94K
Skupna ponudba:
$ 1.07M
$ 1.07M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.07M
$ 1.07M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 717.94K
$ 717.94K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 23.05
$ 23.05
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.601463
$ 0.601463
Trenutna cena:
$ 0.671858
$ 0.671858

Informacije o Liquina (LQNA)

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

Uradna spletna stran:
https://liquina.ai/

Tokenomika Liquina (LQNA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Liquina (LQNA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LQNA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LQNA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LQNA, raziščite ceno žetona LQNA v živo!

Napoved cene LQNA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LQNA? Naša stran za napovedovanje cen LQNA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

