Današnja cena LiquiHub

Današnja cena kriptovalute LiquiHub (LIQUI) v živo je $ 0.00788949, s spremembo 0.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIQUI v USD je $ 0.00788949 na LIQUI.

Kriptovaluta LiquiHub je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,128.16, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 903.50K LIQUI. V zadnjih 24 urah se je LIQUI trgovalo med $ 0.00785239 (najnižje) in $ 0.00793481 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.236031, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00785239.

V kratkoročni uspešnosti se je LIQUI premaknil -- v zadnji uri in -12.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LiquiHub (LIQUI)

Tržna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Zaloga v obtoku 903.50K 903.50K 903.50K Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija LiquiHub je $ 7.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIQUI je 903.50K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.89K.