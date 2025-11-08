Današnja cena kriptovalute LiquiHub v živo je 0.00788949 USD. Tržna kapitalizacija LIQUI je 7,128.16 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIQUI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LiquiHub v živo je 0.00788949 USD. Tržna kapitalizacija LIQUI je 7,128.16 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIQUI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute LiquiHub (LIQUI) v živo je $ 0.00788949, s spremembo 0.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIQUI v USD je $ 0.00788949 na LIQUI.
Kriptovaluta LiquiHub je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,128.16, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 903.50K LIQUI. V zadnjih 24 urah se je LIQUI trgovalo med $ 0.00785239 (najnižje) in $ 0.00793481 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.236031, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00785239.
V kratkoročni uspešnosti se je LIQUI premaknil -- v zadnji uri in -12.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije LiquiHub (LIQUI)
$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K
--
----
$ 7.89K
$ 7.89K$ 7.89K
903.50K
903.50K 903.50K
1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija LiquiHub je $ 7.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIQUI je 903.50K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.89K.
Zgodovina cene LiquiHub, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00785239
$ 0.00785239$ 0.00785239
24H Nizka
$ 0.00793481
$ 0.00793481$ 0.00793481
24H Visoka
$ 0.00785239
$ 0.00785239$ 0.00785239
$ 0.00793481
$ 0.00793481$ 0.00793481
$ 0.236031
$ 0.236031$ 0.236031
$ 0.00785239
$ 0.00785239$ 0.00785239
--
-0.29%
-12.83%
-12.83%
Zgodovina cen LiquiHub (LIQUI) v USD
Danes je bila sprememba cene LiquiHub v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene LiquiHub v USD $ -0.0019049426. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene LiquiHub v USD $ -0.0075616974. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene LiquiHub v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.29%
30 dni
$ -0.0019049426
-24.14%
60 dni
$ -0.0075616974
-95.84%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto LiquiHub
Napoved cene LiquiHub (LIQUI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LIQUI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LiquiHub (LIQUI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena LiquiHub lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LiquiHub v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LIQUI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LiquiHub.
Kaj je LiquiHub (LIQUI)
LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.
LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LiquiHub
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LiquiHub?
Če bi kriptovaluta LiquiHub rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LiquiHub.
Koliko je kriptovaluta LiquiHub vredna danes?
Današnja cena kriptovalute LiquiHub je $ 0.00788949. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta LiquiHub še vedno dobra naložba?
LiquiHub ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LIQUI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto LiquiHub?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto LiquiHub v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute LiquiHub?
Cena kriptovalute LIQUI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute LiquiHub v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LIQUI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute LiquiHub?
Na ceno LIQUI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,706.2
+0.89%
ETH
3,386.49
+2.69%
SOL
157.37
+1.26%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.156
+5.79%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LIQUI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LIQUI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute LiquiHub gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute LiquiHub letos rasla?
Cena kriptovalute LiquiHub bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute LiquiHub (LIQUI).
Pomembne panožne novosti LiquiHub (LIQUI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.