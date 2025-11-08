BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Liquid Staked SOL v živo je 163.26 USD. Tržna kapitalizacija LSSOL je 1,882,660 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LSSOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Liquid Staked SOL v živo je 163.26 USD. Tržna kapitalizacija LSSOL je 1,882,660 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LSSOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Liquid Staked SOL Cena (LSSOL)

$163.53
+4.60%1D
Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
Liquid Staked SOL (LSSOL) Live Price Chart
Današnja cena Liquid Staked SOL

Današnja cena kriptovalute Liquid Staked SOL (LSSOL) v živo je $ 163.26, s spremembo 4.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LSSOL v USD je $ 163.26 na LSSOL.

Kriptovaluta Liquid Staked SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,882,660, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.53K LSSOL. V zadnjih 24 urah se je LSSOL trgovalo med $ 153.74 (najnižje) in $ 167.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 384.79, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.5.

V kratkoročni uspešnosti se je LSSOL premaknil -0.28% v zadnji uri in -13.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Liquid Staked SOL (LSSOL)

$ 1.88M
--
$ 1.88M
11.53K
11,531.731787722
Trenutna tržna kapitalizacija Liquid Staked SOL je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LSSOL je 11.53K, skupna ponudba pa znaša 11531.731787722. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.88M.

Zgodovina cene Liquid Staked SOL, USD

$ 153.74
$ 167.06
$ 153.74
$ 167.06
$ 384.79
$ 150.5
-0.28%

+4.23%

-13.83%

-13.83%

Zgodovina cen Liquid Staked SOL (LSSOL) v USD

Danes je bila sprememba cene Liquid Staked SOL v USD $ +6.63.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Liquid Staked SOL v USD $ -45.0491317740.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Liquid Staked SOL v USD $ -42.6933389520.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Liquid Staked SOL v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +6.63+4.23%
30 dni$ -45.0491317740-27.59%
60 dni$ -42.6933389520-26.15%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Liquid Staked SOL

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LSSOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Liquid Staked SOL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Liquid Staked SOL v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LSSOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Liquid Staked SOL.

Kaj je Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Liquid Staked SOL (LSSOL)

Uradna spletna stran

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.