Današnja cena Liquid Staked SOL

Današnja cena kriptovalute Liquid Staked SOL (LSSOL) v živo je $ 163.26, s spremembo 4.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LSSOL v USD je $ 163.26 na LSSOL.

Kriptovaluta Liquid Staked SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,882,660, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.53K LSSOL. V zadnjih 24 urah se je LSSOL trgovalo med $ 153.74 (najnižje) in $ 167.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 384.79, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.5.

V kratkoročni uspešnosti se je LSSOL premaknil -0.28% v zadnji uri in -13.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Liquid Staked SOL (LSSOL)

Tržna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Zaloga v obtoku 11.53K 11.53K 11.53K Skupna ponudba 11,531.731787722 11,531.731787722 11,531.731787722

Trenutna tržna kapitalizacija Liquid Staked SOL je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LSSOL je 11.53K, skupna ponudba pa znaša 11531.731787722. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.88M.