Današnja cena Liquid HYPE Yield

Današnja cena kriptovalute Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) v živo je $ 41.49, s spremembo 5.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIQUIDHYPE v USD je $ 41.49 na LIQUIDHYPE.

Kriptovaluta Liquid HYPE Yield je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,891,492, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 553.05K LIQUIDHYPE. V zadnjih 24 urah se je LIQUIDHYPE trgovalo med $ 38.34 (najnižje) in $ 43.28 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 58.94, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 28.4.

V kratkoročni uspešnosti se je LIQUIDHYPE premaknil +1.37% v zadnji uri in -4.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Tržna kapitalizacija $ 22.89M$ 22.89M $ 22.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.89M$ 22.89M $ 22.89M Zaloga v obtoku 553.05K 553.05K 553.05K Skupna ponudba 553,054.1895276092 553,054.1895276092 553,054.1895276092

