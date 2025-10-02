Tokenomika Liquid BGT (LBGT)
Tokenomika in analiza cen Liquid BGT (LBGT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Liquid BGT (LBGT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Liquid BGT (LBGT)
BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).
Tokenomika Liquid BGT (LBGT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Liquid BGT (LBGT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LBGT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LBGT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LBGT, raziščite ceno žetona LBGT v živo!
Napoved cene LBGT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LBGT? Naša stran za napovedovanje cen LBGT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
