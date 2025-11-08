Današnja cena Liquid AI

Današnja cena kriptovalute Liquid AI (LIQAI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIQAI v USD je -- na LIQAI.

Kriptovaluta Liquid AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,975.87, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 84.12M LIQAI. V zadnjih 24 urah se je LIQAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04366742, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LIQAI premaknil -- v zadnji uri in -14.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Liquid AI (LIQAI)

Tržna kapitalizacija $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Zaloga v obtoku 84.12M 84.12M 84.12M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

