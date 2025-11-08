Današnja cena Lioness

Današnja cena kriptovalute Lioness (LIONESS) v živo je $ 0.00000528, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIONESS v USD je $ 0.00000528 na LIONESS.

Kriptovaluta Lioness je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,284.32, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LIONESS. V zadnjih 24 urah se je LIONESS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002118, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000311.

V kratkoročni uspešnosti se je LIONESS premaknil -- v zadnji uri in -16.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lioness (LIONESS)

Tržna kapitalizacija $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Lioness je $ 5.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIONESS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.28K.