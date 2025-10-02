Tokenomika Linpuss (LPUSS)

Odkrijte ključne vpoglede v Linpuss (LPUSS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:17:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Linpuss (LPUSS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Linpuss (LPUSS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 242.26K
$ 242.26K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 242.26K
$ 242.26K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00210803
$ 0.00210803
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00024205
$ 0.00024205

Informacije o Linpuss (LPUSS)

Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months.

Uradna spletna stran:
https://linpuss.xyz/

Tokenomika Linpuss (LPUSS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Linpuss (LPUSS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LPUSS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LPUSS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LPUSS, raziščite ceno žetona LPUSS v živo!

Napoved cene LPUSS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LPUSS? Naša stran za napovedovanje cen LPUSS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

