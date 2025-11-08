Današnja cena Linos AI

Današnja cena kriptovalute Linos AI (LNS) v živo je $ 0.00003665, s spremembo 14.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LNS v USD je $ 0.00003665 na LNS.

Kriptovaluta Linos AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,255, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 934.64M LNS. V zadnjih 24 urah se je LNS trgovalo med $ 0.00003182 (najnižje) in $ 0.00003722 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00055908, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000309.

V kratkoročni uspešnosti se je LNS premaknil -1.00% v zadnji uri in -14.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Linos AI (LNS)

Tržna kapitalizacija $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K Zaloga v obtoku 934.64M 934.64M 934.64M Skupna ponudba 934,641,538.923196 934,641,538.923196 934,641,538.923196

Trenutna tržna kapitalizacija Linos AI je $ 34.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LNS je 934.64M, skupna ponudba pa znaša 934641538.923196. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 34.26K.