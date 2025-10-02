Odkrijte ključne vpoglede v Linda (LINDA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Linda (LINDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Linda is a memecoin launched on the Linea Network with the purpose to help grow the community and promote the Linea Ecosystem by bring more users onto the network.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LINDA, raziščite ceno žetona LINDA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LINDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Linda (LINDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LINDA? Naša stran za napovedovanje cen LINDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

