Tokenomika Lin Gang Melon (LINGANG)

Odkrijte ključne vpoglede v Lin Gang Melon (LINGANG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:51:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Lin Gang Melon (LINGANG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lin Gang Melon (LINGANG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 20.35K
Skupna ponudba:
$ 999.91M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.91M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 20.35K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00359598
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000019
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Lin Gang Melon (LINGANG)

#lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii

Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation.

100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes.

Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover.

Uradna spletna stran:
https://lingangmelon.lol

Tokenomika Lin Gang Melon (LINGANG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lin Gang Melon (LINGANG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LINGANG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LINGANG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LINGANG, raziščite ceno žetona LINGANG v živo!

Napoved cene LINGANG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LINGANG? Naša stran za napovedovanje cen LINGANG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

mc_how_why_title
