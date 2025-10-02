Tokenomika LimoncelloAI (LIMON)
Tokenomika in analiza cen LimoncelloAI (LIMON)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LimoncelloAI (LIMON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LimoncelloAI (LIMON)
LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making.
Tokenomika LimoncelloAI (LIMON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LimoncelloAI (LIMON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LIMON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIMON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LIMON, raziščite ceno žetona LIMON v živo!
