Tokenomika in analiza cen Lillo AI ($LILLO)
Informacije o Lillo AI ($LILLO)
Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources.
Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs.
Tokenomika Lillo AI ($LILLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Lillo AI ($LILLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $LILLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $LILLO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $LILLO, raziščite ceno žetona $LILLO v živo!
Napoved cene $LILLO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $LILLO? Naša stran za napovedovanje cen $LILLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
