Današnja cena Lil Frog

Današnja cena kriptovalute Lil Frog (LILFROG) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LILFROG v USD je -- na LILFROG.

Kriptovaluta Lil Frog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,714.98, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LILFROG. V zadnjih 24 urah se je LILFROG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0158498, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LILFROG premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lil Frog (LILFROG)

Tržna kapitalizacija $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

