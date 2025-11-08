Light Speed Cat Cena (LSCAT)
Današnja cena kriptovalute Light Speed Cat (LSCAT) v živo je --, s spremembo 6.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LSCAT v USD je -- na LSCAT.
Kriptovaluta Light Speed Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,195, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 79.14M LSCAT. V zadnjih 24 urah se je LSCAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00171341, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je LSCAT premaknil +0.23% v zadnji uri in -10.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Light Speed Cat je $ 32.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LSCAT je 79.14M, skupna ponudba pa znaša 79137392.95133069. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.20K.
+0.23%
+6.57%
-10.49%
-10.49%
Danes je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+6.57%
|30 dni
|$ 0
|-31.87%
|60 dni
|$ 0
|-61.85%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Light Speed Cat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.
Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.
Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.
The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.
Let’s Foking LSCat It! Meoow!
