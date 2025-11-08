Današnja cena Light Speed Cat

Današnja cena kriptovalute Light Speed Cat (LSCAT) v živo je --, s spremembo 6.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LSCAT v USD je -- na LSCAT.

Kriptovaluta Light Speed Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,195, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 79.14M LSCAT. V zadnjih 24 urah se je LSCAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00171341, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LSCAT premaknil +0.23% v zadnji uri in -10.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Light Speed Cat (LSCAT)

Tržne informacije Light Speed Cat (LSCAT)

Tržna kapitalizacija $ 32.20K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.20K
Zaloga v obtoku 79.14M
Skupna ponudba 79,137,392.95133069

