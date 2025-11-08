BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Light Speed Cat v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija LSCAT je 32,195 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LSCAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LSCAT

Informacije o ceni LSCAT

Kaj je LSCAT

Bela knjiga LSCAT

Uradna spletna stran LSCAT

Tokenomika LSCAT

Napoved cen LSCAT

Light Speed Cat Logotip

Light Speed Cat Cena (LSCAT)

Nerazporejeno

Cena 1 LSCAT v USD v živo:

$0.00040707
$0.00040707
+6.70%1D
Light Speed Cat (LSCAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:31:42 (UTC+8)

Današnja cena Light Speed Cat

Današnja cena kriptovalute Light Speed Cat (LSCAT) v živo je --, s spremembo 6.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LSCAT v USD je -- na LSCAT.

Kriptovaluta Light Speed Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,195, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 79.14M LSCAT. V zadnjih 24 urah se je LSCAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00171341, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LSCAT premaknil +0.23% v zadnji uri in -10.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Light Speed Cat (LSCAT)

$ 32.20K
$ 32.20K

--
--

$ 32.20K
$ 32.20K

79.14M
79.14M

79,137,392.95133069
79,137,392.95133069

Trenutna tržna kapitalizacija Light Speed Cat je $ 32.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LSCAT je 79.14M, skupna ponudba pa znaša 79137392.95133069. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.20K.

Zgodovina cene Light Speed Cat, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00171341
$ 0.00171341

$ 0
$ 0

+0.23%

+6.57%

-10.49%

-10.49%

Zgodovina cen Light Speed Cat (LSCAT) v USD

Danes je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Light Speed Cat v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.57%
30 dni$ 0-31.87%
60 dni$ 0-61.85%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Light Speed Cat

Napoved cene Light Speed Cat (LSCAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LSCAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Light Speed Cat (LSCAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Light Speed Cat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Light Speed Cat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LSCAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Light Speed Cat.

Kaj je Light Speed Cat (LSCAT)

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

Vir Light Speed Cat (LSCAT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:31:42 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.