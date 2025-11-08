Današnja cena LIFI

Današnja cena kriptovalute LIFI (LIFI) v živo je $ 0.00177516, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIFI v USD je $ 0.00177516 na LIFI.

Kriptovaluta LIFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,313.73, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.50M LIFI. V zadnjih 24 urah se je LIFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03303058, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00171044.

V kratkoročni uspešnosti se je LIFI premaknil -- v zadnji uri in -16.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LIFI (LIFI)

Tržna kapitalizacija $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Zaloga v obtoku 7.50M 7.50M 7.50M Skupna ponudba 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

