Tokenomika Lido Staked SOL (STSOL)

Odkrijte ključne vpoglede v Lido Staked SOL (STSOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:05:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Lido Staked SOL (STSOL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lido Staked SOL (STSOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 28.23M
Skupna ponudba:
$ 106.16K
Razpoložljivi obtok:
$ 106.16K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 28.23M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 350.04
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 8.65
Trenutna cena:
$ 266.02
Informacije o Lido Staked SOL (STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products.

stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

Uradna spletna stran:
https://solana.lido.fi/

Tokenomika Lido Staked SOL (STSOL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lido Staked SOL (STSOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STSOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STSOL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STSOL, raziščite ceno žetona STSOL v živo!

Napoved cene STSOL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STSOL? Naša stran za napovedovanje cen STSOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

