Današnja cena LICKO

Današnja cena kriptovalute LICKO (LICKO) v živo je --, s spremembo 0.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LICKO v USD je -- na LICKO.

Kriptovaluta LICKO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,366.93, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B LICKO. V zadnjih 24 urah se je LICKO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LICKO premaknil -- v zadnji uri in -19.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LICKO (LICKO)

Tržna kapitalizacija $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

