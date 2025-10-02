Tokenomika LibertAI (LTAI)
Tokenomika in analiza cen LibertAI (LTAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LibertAI (LTAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LibertAI (LTAI)
LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services.
Tokenomika LibertAI (LTAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LibertAI (LTAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LTAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LTAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LTAI, raziščite ceno žetona LTAI v živo!
Napoved cene LTAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LTAI? Naša stran za napovedovanje cen LTAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti