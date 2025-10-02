Tokenomika LGCY Network (LGCY)

Tokenomika LGCY Network (LGCY)

Odkrijte ključne vpoglede v LGCY Network (LGCY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:16:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen LGCY Network (LGCY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LGCY Network (LGCY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 11.44K
Skupna ponudba:
$ 25.27B
Razpoložljivi obtok:
$ 12.31B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.50K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02085432
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o LGCY Network (LGCY)

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction.

LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world.

Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

Uradna spletna stran:
https://lgcy.network/

Tokenomika LGCY Network (LGCY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LGCY Network (LGCY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LGCY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LGCY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LGCY, raziščite ceno žetona LGCY v živo!

Napoved cene LGCY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LGCY? Naša stran za napovedovanje cen LGCY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

