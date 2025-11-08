Današnja cena LEOONO by Virtuals

Današnja cena kriptovalute LEOONO by Virtuals (LEO) v živo je --, s spremembo 3.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LEO v USD je -- na LEO.

Kriptovaluta LEOONO by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 321,641, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LEO. V zadnjih 24 urah se je LEO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00504633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LEO premaknil -0.98% v zadnji uri in -33.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LEOONO by Virtuals (LEO)

Tržna kapitalizacija $ 321.64K$ 321.64K $ 321.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 321.64K$ 321.64K $ 321.64K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

