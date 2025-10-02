Tokenomika Leonardo AI (LEONAI)
Informacije o Leonardo AI (LEONAI)
AI agent experiment combining multiple models and game theory datasets for enhanced output delivery on crypto-twitter.
Leonardo AI stands out with its user-friendly interface, allowing creators to generate high-quality, customizable images quickly. It offers a wide range of artistic styles, real-time drawing-to-image conversion, and advanced features like image guidance for consistent character creation. Its versatility caters to diverse creative needs from art to marketing.
Tokenomika Leonardo AI (LEONAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Leonardo AI (LEONAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LEONAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LEONAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LEONAI, raziščite ceno žetona LEONAI v živo!
