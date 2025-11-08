Današnja cena Lenny

Današnja cena kriptovalute Lenny (LENNY) v živo je --, s spremembo 7.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LENNY v USD je -- na LENNY.

Kriptovaluta Lenny je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 478,528, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 961.54M LENNY. V zadnjih 24 urah se je LENNY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00220577, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LENNY premaknil -7.44% v zadnji uri in +10.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lenny (LENNY)

Tržna kapitalizacija $ 478.53K$ 478.53K $ 478.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 478.53K$ 478.53K $ 478.53K Zaloga v obtoku 961.54M 961.54M 961.54M Skupna ponudba 961,540,155.108544 961,540,155.108544 961,540,155.108544

