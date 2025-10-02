Tokenomika lenda on chain (LENDA)
Tokenomika in analiza cen lenda on chain (LENDA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za lenda on chain (LENDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o lenda on chain (LENDA)
Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.
Tokenomika lenda on chain (LENDA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike lenda on chain (LENDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LENDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LENDA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LENDA, raziščite ceno žetona LENDA v živo!
Napoved cene LENDA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LENDA? Naša stran za napovedovanje cen LENDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti