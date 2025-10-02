Tokenomika lenda on chain (LENDA)

Tokenomika lenda on chain (LENDA)

Odkrijte ključne vpoglede v lenda on chain (LENDA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:16:02 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen lenda on chain (LENDA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za lenda on chain (LENDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 18.73K
$ 18.73K$ 18.73K
Skupna ponudba:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.73K
$ 18.73K$ 18.73K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00139886
$ 0.00139886$ 0.00139886
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o lenda on chain (LENDA)

Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://lendaonchain.ai/

Tokenomika lenda on chain (LENDA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike lenda on chain (LENDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LENDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LENDA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LENDA, raziščite ceno žetona LENDA v živo!

Napoved cene LENDA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LENDA? Naša stran za napovedovanje cen LENDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti