Današnja cena kriptovalute Legend of Arcadia v živo je 0.01039649 USD. Tržna kapitalizacija ARCA je 3,121,335 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Legend of Arcadia v živo je 0.01039649 USD. Tržna kapitalizacija ARCA je 3,121,335 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ARCA

Informacije o ceni ARCA

Kaj je ARCA

Bela knjiga ARCA

Uradna spletna stran ARCA

Tokenomika ARCA

Napoved cen ARCA

Legend of Arcadia Logotip

Legend of Arcadia Cena (ARCA)

Nerazporejeno

Cena 1 ARCA v USD v živo:

$0.01039649
-1.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:12:08 (UTC+8)

Današnja cena Legend of Arcadia

Današnja cena kriptovalute Legend of Arcadia (ARCA) v živo je $ 0.01039649, s spremembo 1.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARCA v USD je $ 0.01039649 na ARCA.

Kriptovaluta Legend of Arcadia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,121,335, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.79M ARCA. V zadnjih 24 urah se je ARCA trgovalo med $ 0.01026429 (najnižje) in $ 0.01086537 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.089965, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01026429.

V kratkoročni uspešnosti se je ARCA premaknil +0.21% v zadnji uri in -7.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Legend of Arcadia (ARCA)

$ 3.12M
--
$ 10.38M
300.79M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Legend of Arcadia je $ 3.12M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ARCA je 300.79M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.38M.

Zgodovina cene Legend of Arcadia, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01026429
24H Nizka
$ 0.01086537
24H Visoka

$ 0.01026429
$ 0.01086537
$ 0.089965
$ 0.01026429
+0.21%

-1.06%

-7.13%

-7.13%

Zgodovina cen Legend of Arcadia (ARCA) v USD

Danes je bila sprememba cene Legend of Arcadia v USD $ -0.00011145743254453.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Legend of Arcadia v USD $ -0.0017556656.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Legend of Arcadia v USD $ -0.0028574430.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Legend of Arcadia v USD $ -0.00290260366398953.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00011145743254453-1.06%
30 dni$ -0.0017556656-16.88%
60 dni$ -0.0028574430-27.48%
90 dni$ -0.00290260366398953-21.82%

Napoved cene za kriptovaluto Legend of Arcadia

Napoved cene Legend of Arcadia (ARCA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARCA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Legend of Arcadia (ARCA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Legend of Arcadia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Legend of Arcadia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ARCA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Legend of Arcadia.

Kaj je Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vir Legend of Arcadia (ARCA)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Legend of Arcadia

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Legend of Arcadia?
Če bi kriptovaluta Legend of Arcadia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Legend of Arcadia.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:12:08 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Legend of Arcadia (ARCA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.