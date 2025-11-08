Današnja cena Legend of Arcadia

Današnja cena kriptovalute Legend of Arcadia (ARCA) v živo je $ 0.01039649, s spremembo 1.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARCA v USD je $ 0.01039649 na ARCA.

Kriptovaluta Legend of Arcadia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,121,335, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.79M ARCA. V zadnjih 24 urah se je ARCA trgovalo med $ 0.01026429 (najnižje) in $ 0.01086537 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.089965, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01026429.

V kratkoročni uspešnosti se je ARCA premaknil +0.21% v zadnji uri in -7.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Legend of Arcadia (ARCA)

Tržna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Zaloga v obtoku 300.79M 300.79M 300.79M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

