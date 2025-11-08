Današnja cena Ledgity Token

Današnja cena kriptovalute Ledgity Token (LDY) v živo je $ 0.00899185, s spremembo 2.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LDY v USD je $ 0.00899185 na LDY.

Kriptovaluta Ledgity Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 332,246, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 36.90M LDY. V zadnjih 24 urah se je LDY trgovalo med $ 0.0086634 (najnižje) in $ 0.00932788 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.110451, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00392962.

V kratkoročni uspešnosti se je LDY premaknil -0.87% v zadnji uri in -13.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ledgity Token (LDY)

Tržna kapitalizacija $ 332.25K$ 332.25K $ 332.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 675.21K$ 675.21K $ 675.21K Zaloga v obtoku 36.90M 36.90M 36.90M Skupna ponudba 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ledgity Token je $ 332.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LDY je 36.90M, skupna ponudba pa znaša 75000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 675.21K.