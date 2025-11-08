Današnja cena League of Kingdoms

Današnja cena kriptovalute League of Kingdoms (LOKA) v živo je $ 0.089994, s spremembo 6.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOKA v USD je $ 0.089994 na LOKA.

Kriptovaluta League of Kingdoms je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,945,460, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.84M LOKA. V zadnjih 24 urah se je LOKA trgovalo med $ 0.083216 (najnižje) in $ 0.096672 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.37, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04425999.

V kratkoročni uspešnosti se je LOKA premaknil +0.33% v zadnji uri in -11.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije League of Kingdoms (LOKA)

