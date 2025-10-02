Tokenomika Le Bleu Elefant (BLEU) Odkrijte ključne vpoglede v Le Bleu Elefant (BLEU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Le Bleu Elefant (BLEU) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Le Bleu Elefant (BLEU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 60.67K $ 60.67K $ 60.67K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 60.67K $ 60.67K $ 60.67K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00343978 $ 0.00343978 $ 0.00343978 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Le Bleu Elefant (BLEU) Kupite BLEU zdaj!

Informacije o Le Bleu Elefant (BLEU) Community token deployed spontaneously via frame on Farcaster using the new Fair Launch WAGMI Protocol Community token deployed spontaneously via frame on Farcaster using the new Fair Launch WAGMI Protocol Uradna spletna stran: https://lebleuelefant.com

Tokenomika Le Bleu Elefant (BLEU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Le Bleu Elefant (BLEU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BLEU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BLEU. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BLEU, raziščite ceno žetona BLEU v živo!

