LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile.
Tokenomika LAWN (LAWN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LAWN (LAWN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LAWN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LAWN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LAWN, raziščite ceno žetona LAWN v živo!
Napoved cene LAWN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LAWN? Naša stran za napovedovanje cen LAWN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
