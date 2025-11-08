Law Service Token Cena (LST)
Današnja cena kriptovalute Law Service Token (LST) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LST v USD je -- na LST.
Kriptovaluta Law Service Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,001, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M LST. V zadnjih 24 urah se je LST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.154729, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je LST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Law Service Token je $ 25.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LST je 200.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 125.00K.
--
--
0.00%
0.00%
Danes je bila sprememba cene Law Service Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Law Service Token v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Law Service Token v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Law Service Token v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|0.00%
|60 dni
|$ 0
|0.00%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Law Service Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.
All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.
By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.
