Današnja cena Law Service Token

Današnja cena kriptovalute Law Service Token (LST) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LST v USD je -- na LST.

Kriptovaluta Law Service Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,001, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M LST. V zadnjih 24 urah se je LST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.154729, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Law Service Token (LST)

Tržna kapitalizacija $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 125.00K$ 125.00K $ 125.00K Zaloga v obtoku 200.00M 200.00M 200.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Law Service Token je $ 25.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LST je 200.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 125.00K.