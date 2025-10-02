Tokenomika Law Blocks (LBT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Law Blocks (LBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Law Blocks (LBT)
What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.
Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.
Tokenomika Law Blocks (LBT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Law Blocks (LBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LBT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LBT, raziščite ceno žetona LBT v živo!
