What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

