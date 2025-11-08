Laura AI Cena (LAURA)
Današnja cena kriptovalute Laura AI (LAURA) v živo je $ 0.00000593, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAURA v USD je $ 0.00000593 na LAURA.
Kriptovaluta Laura AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,933.14, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LAURA. V zadnjih 24 urah se je LAURA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02523582, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000059.
V kratkoročni uspešnosti se je LAURA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Laura AI je $ 5.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAURA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.93K.
Danes je bila sprememba cene Laura AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Laura AI v USD $ -0.0000010574.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Laura AI v USD $ -0.0000019061.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Laura AI v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ -0.0000010574
|-17.83%
|60 dni
|$ -0.0000019061
|-32.14%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Laura AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder
Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.
Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation
A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.
It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.
All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.
The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.
It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.
Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.
All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.
All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.