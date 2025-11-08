BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Laura AI v živo je 0.00000593 USD. Tržna kapitalizacija LAURA je 5,933.14 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LAURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Laura AI v živo je 0.00000593 USD. Tržna kapitalizacija LAURA je 5,933.14 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LAURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LAURA

Informacije o ceni LAURA

Kaj je LAURA

Uradna spletna stran LAURA

Tokenomika LAURA

Napoved cen LAURA

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Laura AI Logotip

Laura AI Cena (LAURA)

Nerazporejeno

Cena 1 LAURA v USD v živo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Laura AI (LAURA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:31:17 (UTC+8)

Današnja cena Laura AI

Današnja cena kriptovalute Laura AI (LAURA) v živo je $ 0.00000593, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAURA v USD je $ 0.00000593 na LAURA.

Kriptovaluta Laura AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,933.14, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LAURA. V zadnjih 24 urah se je LAURA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02523582, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000059.

V kratkoročni uspešnosti se je LAURA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Laura AI (LAURA)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Laura AI je $ 5.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAURA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.93K.

Zgodovina cene Laura AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02523582
$ 0.02523582$ 0.02523582

$ 0.0000059
$ 0.0000059$ 0.0000059

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Laura AI (LAURA) v USD

Danes je bila sprememba cene Laura AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Laura AI v USD $ -0.0000010574.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Laura AI v USD $ -0.0000019061.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Laura AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0000010574-17.83%
60 dni$ -0.0000019061-32.14%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Laura AI

Napoved cene Laura AI (LAURA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LAURA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Laura AI (LAURA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Laura AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Laura AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LAURA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Laura AI.

Kaj je Laura AI (LAURA)

AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder

Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.

Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation

A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.

It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.

  1. HCA Data Processing

All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.

The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.

  1. Find All Paths

It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.

Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.

  1. Laura Pathfinder: Assemble

All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.

All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Laura AI (LAURA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Laura AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Laura AI?
Če bi kriptovaluta Laura AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Laura AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:31:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Laura AI (LAURA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Laura AI

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3648
$0.3648$0.3648

+629.60%

Flux

Flux

FLUX

$0.24402
$0.24402$0.24402

+123.19%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01042
$0.01042$0.01042

+65.39%

0G

0G

0G

$1.673
$1.673$1.673

+60.24%

Kusama

Kusama

KSM

$15.111
$15.111$15.111

+48.54%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.