Današnja cena Laura AI

Današnja cena kriptovalute Laura AI (LAURA) v živo je $ 0.00000593, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAURA v USD je $ 0.00000593 na LAURA.

Kriptovaluta Laura AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,933.14, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LAURA. V zadnjih 24 urah se je LAURA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02523582, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000059.

V kratkoročni uspešnosti se je LAURA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Laura AI (LAURA)

Tržna kapitalizacija $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Laura AI je $ 5.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAURA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.93K.