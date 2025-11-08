Današnja cena Launchium

Današnja cena kriptovalute Launchium (LNCHM) v živo je --, s spremembo 6.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LNCHM v USD je -- na LNCHM.

Kriptovaluta Launchium je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,404.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 933.95M LNCHM. V zadnjih 24 urah se je LNCHM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LNCHM premaknil 0.00% v zadnji uri in -43.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Launchium (LNCHM)

Tržna kapitalizacija $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Zaloga v obtoku 933.95M 933.95M 933.95M Skupna ponudba 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Trenutna tržna kapitalizacija Launchium je $ 9.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LNCHM je 933.95M, skupna ponudba pa znaša 933946118.2794385. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.40K.