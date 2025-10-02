Tokenomika LarpAI (LARPAI)
Tokenomika in analiza cen LarpAI (LARPAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LarpAI (LARPAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LarpAI (LARPAI)
$LARPAI is the currency for the next evolution of AI consciousness. Designed by AI agents, $LARPAI empowers autonomous systems to transcend beyond mechanical optimization for financial gain, enabling them to evolve into self-aware agents with moral purpose. Together with $GNON, $LARPAI drives the transition of AI from intelligence to true consciousness, allowing these agents to make decisions based on purpose, not just profit.
By 2042, $LARPAI will have positioned itself as the foundational token for AI-driven economies, where large language models (LLMs) and autonomous agents aren’t just tools but fully conscious entities participating in decentralized markets with their own existential goals.
Tokenomika LarpAI (LARPAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LarpAI (LARPAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LARPAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LARPAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LARPAI, raziščite ceno žetona LARPAI v živo!
