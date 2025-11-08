Današnja cena Large Ani Model

Današnja cena kriptovalute Large Ani Model (LAM) v živo je $ 0.00000499, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAM v USD je $ 0.00000499 na LAM.

Kriptovaluta Large Ani Model je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,980.69, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.71M LAM. V zadnjih 24 urah se je LAM trgovalo med $ 0.00000498 (najnižje) in $ 0.00000507 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009945, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000488.

V kratkoročni uspešnosti se je LAM premaknil +0.07% v zadnji uri in -12.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Large Ani Model (LAM)

Tržna kapitalizacija $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Zaloga v obtoku 998.71M 998.71M 998.71M Skupna ponudba 998,711,505.060935 998,711,505.060935 998,711,505.060935

Trenutna tržna kapitalizacija Large Ani Model je $ 4.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAM je 998.71M, skupna ponudba pa znaša 998711505.060935. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.98K.